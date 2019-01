El Cadí deixa escapar dinou punts de diferència a Lugo

Final de la ratxa. Les de la Seu van desaprofitar dinou punts de marge (35-54) i van acabar completament fora de si, en encaixar un incomprensible parcial de 25-7 el darrer període i en perdre una pilota rere altra. La derrota va ser encara més dolorosa després de dominar a plaer el partit a Lugo, gràcies al joc sòlid que habitualment practica el Cadí. Després d'un primer quart equilibrat i amb el 'nou' Ensino ben parat damunt la pista, les urgellenques van començar a collar en defensa i a moure molt bé la pilota en atac. Fins que un triple de Yurena Díaz posava el 35-54. És cert que les gallegues no estaven rendint com s'esperava. I quan Novo, Salvadores, O'Dwyer i companyia es van tornar a entonar, el Cadí es va dissoldre com un terròs de sucre.