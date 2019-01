Corey Fisher, amb fitxa d'extracomunitari fins que no arribi la documentació georgiana

En el roster de la lliga Endesa hi figura Corey Fisher, nou fitxtage del Bàsquet Manresa, que avui fa el seu debut al Nou Congost, com a americà, ocupant una posició de jugador extracomunitari. No, no és un error. Encara que Fisher té la nacionalitat i passapost georgià (comunitari a efectes de l'ACB), es necessita una documentació que encara no ha arribat al Baxi que, per tant, no l'ha pogut transferir a la lliga. Segons va informar el club a Regió7 ahir, el que cal que arribi són confirmacions per escrit tant de la federació com de l'ambaixada georgianes.

Per tant, almenys en el partit contra el Baskonia, les dues fitxes de jugadors extracomunitaris són ocupades per l'esmentat Fisher i per Ryan Toolson. El Manresa vol que la situació de Fisher ja estigui resolta els propers dies, ja que si fitxés un altre extracomunitari, per cobrir la situació precària en pivots, no podrien jugar tots tres. El club continua les gestions per incorporar noves peces a l'equip.

L'equip manresà té deu homes disponibles del primer equip, més el reforç del planter. Aviat ha de tornar el lituà Jakis Gintvains i, per al mes de febrer, s'espera el pivot Jordan Sakho, substituït de forma temporal pel jugador gironí Sima, que està oferint un alt rendiment per ser un debutant a l'ACB. Joan Peñarroya tampoc no disposa de Paco del Águila, que és un altre dels pivots, que va ser operat.

La posició de base queda més arreglada amb Fisher i el retorn en pocs dies de Gintvainis, però la de quatre (ala pivot) és la més curta. Va marxar Doellman a causa dels problemes físics i Lukovic ha jugat pocs minuts, i han calgut les ajudes puntuals de Pere Tomàs.