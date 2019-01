El Joanenc cedeix un empat a l´últim minut en l´estrena de la nova gespa artificial

El Joanenc de Marc Viladrich va deixar escapar el triomf en el dar-rer alè i va cedir un empat agredolç contra el Juan XXIII (2 a 2).

Els egarencs van cedir la iniciativa als bagencs des dels primers minuts i es van parapetar ambun 5-3-2 al seu camp defensiu. El joc dels locals no va tenir la fluidesa suficient durant el primer període per generar ocasions de gol amb assiduitat, mentre que Torres va aprofitar un error defensiu local per avançar el seu equip (0 a 1).

Va millorar el joc dels de Sant Joan a la represa, fins que Valentín va igualar i, tot seguit, Gerad Delgado va establir el 2 a 1 en aprofitar una centrada excel·lent de Dani Salat, però Andreu va re-equilibrar l'electrònic al final.