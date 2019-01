L'Alabès congela el València (2-1) a Mendizorrotza i trepitja la zona de Champions

El Deportivo Alabès va iniciar el 2019 amb una remuntada contra el València (2-1) i col·locant-se, provisionalment, en la quarta posició a la lliga. El conjunt vitorià es va aprofitar de la feblesa d'un València que no va ser prou capaç d'aguantar l'avantatge inicial que havia aconseguit amb un gol de Dani Parejo. Borja Bastón i Tomás van capgirar el resultat.

D'altra banda, a l'estadi José Zorilla, Alvaro Medrán va marcar per al Rayo Vallecano l'únic gol del partit quan només havien passat 40 segons de joc per derrotar el Valladolid (0-1). Amb una passada d'Adrián Embarba i després d'una triangulació amb Àlex Moreno, Medrán va rematar creuat des de la banda esquerra només entrar a l'àrea. En els instans finals, el porter del Rayo, Dimitrievski, aturava un penal a Míchel Herrero per certificar el triomf..

En el darrer partit de la jornada de dissabte, el cuer Osca va poder celebrar el primer triomf a casa en derrotar per 2-1 el Betis. Tot i que els andalusos es van avançar amb un gol de penal de Sanabria, en els darrers minuts l'Osac va posar el 2-1 gràcies a Ferreiro i Rivera.