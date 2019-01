El Manresa goleja i accedeix al lideratge

Victòria i lideratge. El Centre d'Esports Manresa va palesar ahir la seva superioritat tècnica i tàctica davant d'un clàssic del grup 2 de Primera Catalana, el Vista Alegre de Castelldefels, que va cedir davant el bon joc combinatiu i la solvència rematadora dels jugadors d'Andreu Peralta (3 a 0).

El triomf permet als manresans fer-se amb el lideratge de la competició, empatats a punts (32) amb el Mollerussa. Els bagencs disposen de millor goal-average general. Precisament, el dijous que ve, 10 de gener, a la capital del Pla d'Urgell, ambdós equips han de jugar la segona part del partit que els enfrontava i que es va suspendre el 23 de desembre, a causa a la boira. En el moment de la suspensió, el marcador era d'1 a 0. Per afermar-se al capdavant de la taula, els manresans hauran d'arrencar almenys un empat.

La gosadia que va exhibir ahir el Vista Alegre a l'inici del matx va ser un miratge. Al minut 5, el Manresa ja monopolitzava la possessió de la pilota i elaborava el joc amb criteri. En aquest context, Joel Priego va refermar la seva innata visió de joc i va fer un sensacional canvi d'orientació que va permetre a Roger Alsina penetrar amb avantatge a l'àrea de penal de Tomás i assistir Noah, qui només va haver de certificar el primer gol blanc-i-vermell. Sergi Soler dirigia amb mestria els bagencs des de la zona de creació i un xut enverinat seu des de la frontal de l'àrea va obligar Tomás a lluir-se (minut 17). Vuit minuts després, el lateral dret Ruano (minut 25) va penetrar com a extrem i va oferir una centrada precisa a Noah que el central Peñas va conjurar. Joel Priego (minut 29) i Sergi Soler (minut 30) van mantenir el porter Tomás en tensió.



Idèntic guió fins a golejar

La tònica del joc no va variar a l'inici del segon període. La possessió i la iniciativa eren blanc-i-vermelles i Pol va travar Romano de forma evident a l'àrea de penal. Sergi Soler va transformar la pena màxima (minut 60).

Els castelldefelencs van minimitzar el domini local a partir del minut 65 i van disposar de dues ocasions. Rubén (minut 67) va penetrar per l'esquerra fins a la línia de fons i va centrar per tal que Fran Orellana rematés al pal dret de la porteria del Manresa. Cifu va forçar la primera aturada de Pol Busquets (minut 82), després d'un servei de falta lateral de Manel, preludi del 3 a 0 definitiu, materialitzat per Noah (minut 92).