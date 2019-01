El Barça sap patir per obrir distància

Leo Messi s´avança a Leandro Cabrera, Djené i David Soria, toca la pilota per sota del porter i després la recollirà per anotar el primer gol del seu equip ahir a Getafe

Leo Messi s´avança a Leandro Cabrera, Djené i David Soria, toca la pilota per sota del porter i després la recollirà per anotar el primer gol del seu equip ahir a Getafe Rodrigo Jiménez/efe

El tòpic que en aquests camps és on es guanyen les lligues devia ser creat per visites com la del Coliseum Alfonso Pérez a l'hivern. El Getafe, l'equip que més entorpeix el joc als altres equips de Primera, va posar a prova si el Barça ja ha oblidat els torrons i, tot i que el joc no va ser el millor, la victòria és molt valuosa. Serveix per deixar a cinc punts l'Atlètic, a set el Sevilla, a nou l'Alabès i a deu el Madrid, amb un bon calendari a l'horitzó.

La baixa de Busquets provocava que el Barça hagués de refer el centre del camp i Valverde no va voler sorpreses. No va pensar en situar-hi Coutinho com, per exemple, havia fet a la primera volta a Leganés, i va apostar per la solidesa d'Arturo Vidal i el toc d'Arthur, amb Rakitic al mig centre. El Getafe, que havia preparat un camp sec perquè la pilota no corrés, com ja s'esperava, va prescindir de l'habitual Jorge Molina mirant que la mobilitat d'Ángel i Mata creés problemes. I a fe que ho va fer a l'inici.

Perquè, després d'una primera llambregada de Dembélé, els madrilenys es van acostar primer amb un xut alt de Mata i després amb una acció polèmica. Cuadra Fernández no va indicar una possible empenta d'Arturo Vidal a Arambarri i, en la centrada posterior, va anul·lar un gol de Mata per una obstaculització del mateix nivell d'Ángel a Lenglet. Tot seguit, Jordi Alba, molt superat, veia targeta i Arturo Vidal posava en problemes Ter Stegen amb una cessió suicida, tot i que venia precedida de falta al xilè.

El Barça no havia aparegut fins que va arribar el primer gol en la presentació de Messi en el partit. Suárez intenta una paret amb Arthur, la pilota toca en Damián Suárez i descriu un globus a dins de l'àrea. Tres defenses i el porter hi van però l'argentí és el més ràpid de tots. Toca la pilota, aquesta rebota en Soria i torna a quedar morta perquè Messi anoti.



Decisió ajornada

Els següents minuts són els millors del Barça en la primera part, amb una rematada de Suárez al cos de Soria després d'una espectacular passada de Messi, una centrada de Jordi Alba a la qual no arriba Vidal i, sobretot, una altra acció del lateral en què Piqué, amb tot a favor, xuta massa centrat i permet la intervenció del porter. El Getafe semblava molt tocat en aquest punt i el Barça va semblar sentenciar el duel a pilota parada. Suárez ja havia tornat a avisar després d'una passada de Dembélé i, poc després, va anotar el segon. Una falta lateral és rebutjada per la defensa i l'uruguaià empalma una volea imparable per a Soria.

Però el Getafe és d'aquells equips que no s'enfonsen. Va avisar en una centrada amb autorematada al pal de Jordi Alba i va reduir la distància just abans del descans. Antunes fa una centrada des de molt lluny. Ter Stegen, com sol ser habitual, es queda a sota els pals i permet que Ángel guanyi de nou l'esquena a Alba per deixar el gol fet a Mata. Res no quedava decidit.

I el porter alemany va estar a punt de provocar l'empat en un mal rebuig en què Foulquier va deixar sol Ángel, a l'inici de la represa, però la rematada del canari va anar desviada per poc. Els blaugrana estaven ara aculats al seu camp, tot i un xut aïllat de Messi que va parar Soria, i el Getafe va poder empatar, primer en una centrada a la qual no va arribar Mata després que Jordi Alba pentinés la pilota i, a la sortida del córner, en un excepcional cop de cap de Cabrera al qual va respondre Ter Stegen amb la parada de la nit.



Tothom pot marcar

El Barça no controlava el joc i els madrilenys, després d'una falta alta de Messi, van introduir Jorge Molina al camp i van tenir la millor ocasió. Mata dribla Ter Stegen i, amb tota la porteria per a ell, remata alt. El col·legiat indica fora de joc inexistent del davanter madrileny. El VAR hauria donat validesa al gol.

Valverde va decidir aleshores que ja n'hi havia prou d'aquest color i va introduir Busquets al camp. El de Badia va donar criteri i l'equip ja no va patir cap més ocasió clara en contra. En canvi, va poder sentenciar, sobretot, en una passada a l'espai de Dembélé a Messi, però el seu xut, obstaculitzat per Djené, va ser aturat per David Soria. Poc després va ser el mateix francès qui va recollir un rebot a xut de Messi i va voler assistir a Suárez, però un defensa va desviar. Va ser el seu últim servei al partit, ja que va ser rellevat per un Coutinho destinat a endur-se alguna altra puntada de l'inefable Damián Suárez per protegir l'esfèrica i a fer passar uns minuts que donen al Barça una distància que ja comença a ser seriosa.