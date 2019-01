El Dakar més intens comença a volar avui amb la presa de contacte inicial

Una vistosa cerimònia inaugural, amb tot d'atraccions per als espectadors i amb la presentació dels pilots i de les escuderies a Costa Verde, a la zona de Magdalena, va obrir ahir l'edició més peculiar del Dakar, l'única de la història que passa per un sol país, en aquest cas Perú, i que només durarà deu dies. Per això, tot i que la jornada inicial d'avui és més de presa de contacte, els corredors s'hauran de posar a punt des de l'inici per no perdre un temps que pot ser preciós. Davant de la novetat de no tenir gaire trams de rodatge i que el 70% del terreny siguin dunes i sorra, els pronòstics són complicats i caldrà veure com evolucionen els primers dies per parlar de favorits.

Un d'ells en cotxes, l'osonenc Nani Roma, que porta de copilot l'odenenc Àlex Haro, ha estat clar els dies previs en assenyalar que «no guanyarà qui corri més». Aquest fet donaria avantatge al seu Mini, que no és dels oficials com el de Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz o Cyril Despres, però que ha fet bons resultats. L'olianenc Isidre Esteve buscarà millorar el 21è lloc de l'edició passada, el seu millor resultat damunt de quatre rodes. En aquest apartat de les quatre rodes s'ha de comptar també amb els santjoanencs Àlex Aguirregaviria i Jordi Comallonga amb un Toyota Land Cruiser.

En motos, l'igualadí Armand Monleón (KTM), que aspira al Top 10, espera que «a partir de les primeres etapes veiguem i entenguem com serà el ral·li». Avui només hi ha 84 quilòmetres d'especial, amb sortida inversa del dorsal que porta cadascun».

La participació de casa nostra la completen el martorellenc Pep Mas en la modalitat de motos i dos aspirants al màxim, el manresà Gerard Farrés, al costat del gironí David Oliveras, que s'estrenen en buguis després de ser segons al Marroc, i els gua-nyadors del 2016 en camions, amb el bagenc Moi Torrallardona.