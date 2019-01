despertant les bèsties de la cursa

Moi Torrallardona

Fa tres dies que som a Lima, tediosos i amb ganes de començar. Ja hem fet el primer test (el shakedown). Després d'estar un mes sense veure els vehicles, ja que van ser embarcats el novembre passat, tothom vol despertar-los del descans de la travessa oceànica. Com si fossin animals i no màquines. Per fer aquesta prova es busca un indret relativament a prop de Lima que disposi de diferents superfícies com les que trobarem en cursa, que comença aquest dilluns. En aquest cas, són sorra i dunes. Un contacte peruà ens ha portat a un lloc excel·lent. Pujades, baixades, pista dura i, sobretot, molta sorra, unes dunes molt altes des d'on es gaudia d'una vista a l'oceà Pacífic. Teníem el lloc llogat per a tot el dia. Hi vam anar els quatre vehicles de cursa i un camió taller per si sorgia algun problema. Sí, hem despertat les bèsties de debò. Hem fet uns cent quilòmetres. Ho hem provat tot, suspensions, motor, sistemes de comunicació, inflament i desinflament de rodes... tot estava en ordre. Jo he comprovat que tots els meus gadgets funcionessin i els GPS i la resta d'aparells de navegació estiguessin ben calibrats. En Gerard de Rooy (el pilot), després de 3 hores donant voltes, parant a comprovar que tot estigués bé, més voltes, pujades, baixades.... ha dit: «Ja en tinc prou... tot està bé». La majoria dels anys, després del shakedown sempre modifiquem algun detall. Aquest cop, res de res. Òbviament, no hi ha gaires indrets per fer aquest primer test, tots els equips grans fan el shakedown i qui primer reserva, primer tria. El nostre lloc ja havia estat utilitzat el dia anterior pels nostres rivals: els Kamaz. En canvi, Mini i Toyota havien anat més al sud. Una vegada s'ha decidit on anar, hem hagut de notificar a l'organització on fèiem el test. El reglament no permet fer-lo a prop de les àrees de cursa.

Hem tornat al parc de treball, una revisió global dels vehicles i un dia menys ja per posar-nos en mode cursa. Ara ja cap a les verificacions. Aquest any són més exhaustives que en altres edicions. Per estalviar temps, les primeres verificacions es feien al port d'embarcament francès. Una vegada a Amèrica del Sud, els comissaris només feien un estudi de detalls superficials, la roba, casc, etc. Però el gruix d'inspecció tècnica sempre es feia abans d'embarcar. Les retallades també afecten el Dakar, i per estalviar-se els diners d'organitzar dos centres de verificacions tot s'ha fet a Lima. Molt més lent que en edicions passades, sobretot la part tècnica. Els comissaris tècnics que vetllen perquè totes les màquines estiguin dins el reglament han hagut de treballar de valent. Precintar motors, turbos, suspensions, xassís, etc. Totes les parts del vehicle que el reglament no permet canviar una vegada ha començat la cursa.

Ja hem deixat el vehicle dins el parc tancat, ja no es pot tocar ni treballar fins al dia que ens tocarà sortir. O sigui, avui per al lector.

El punt negatiu ha estat a l'entrada de les verificacions tècniques. Part de l'equip Kamaz ens esperava per veure'n el resultat i fer una ullada com treballaven els comissaris. Xafarderia i ganes de trobar algun detall per poder reclamar en cas que sigui necessari... ha estat lleig per la seva part. Ganes de començar la guerra abans d'hora. Lluita de David contra un Goliat més gran, fort i abusador.