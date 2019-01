Franck Ribéry serà multat pel Bayern de Munic per insults a les xarxes socials

El Bayern de Munic va imposar ahir una forta multa econòmica al jugador francès Franck Ribéry per insults abocats a les xarxes socials, segons va anunciar el director esportiu del club alemany, Hasan Salihamidzic, en la concentració hivernal que l'equip fa a Doha.

«Va usar paraules que nosaltres, com a Bayern de Munic, no podem acceptar i que Franck mai pot fer servir com a jugador nostre perquè ha de donar exemple», va dir Salihamidzic a Qatar.

Dissabte es van difondre insults obscens a les xarxes socials del futbolista Ribéry després que li ploguessin crítiques per haver publicat fotos d'un filet de carn banyat en or que va menjar en un restaurant molt conegut: «Comencem amb els envejosos i odiosos, que segurament van néixer per un forat en un condó. F... a les vostres mares, a les vostres àvies i fins i tot al vostre arbre genealògic», va escriure el futbolista francès en els seus comptes personals de les xarxes socials Twitter i Instagram.