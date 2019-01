El Divina Seguros Joventut va sumar davant el València Basket el seu tercer triomf consecutiu (83-74) i, amb la seva novena victòria en la competició, manté intactes les seves opcions de disputar la propera Copa del Rei, a falta de dos partits per al final de la primera volta de la Lliga Endesa.

Els badalonins van agafar el comandament ràpidament (9-0), amb Laprovittola i Todorovic associant-se en els primers atacs. El pivot montenegrí no va tenir rival a la zona d'un Tobey completament desbordat, fet que va fer que Ponsarnau posés en pista Dubljevic. Els verd-i-negres van tenir clars llançaments de tres punts, i Mathias i Dawson no van perdonar per posar-se onze punts per sobre (19-8). Els valencians transitaven pel duel sense gaire intensitat, un fet que va permetre als catalans tancar el primer quart amb un 22-12. En l'inici del segon període, Morgan va liderar el Joventut amb els seus triples, mentre que, pels visitants, només Dubljevic estava a l'alçada. Els locals van arribar a tenir dinou punts de renda (46-27), però dues cistelles de Will Thomas van permetre al seu equip reduir el marge a la mitja part (46-31).

A la represa, el València va sortir amb una altra cara, però seguia sense poder aturar l'encert badaloní en els triples. Luke Harangody va estirar la diferència fins als 18 punts (56-38), però els visitants van seguir dins el matx amb els triples d'Abalde, Van Rossom i Rafa Martínez. Will Thomas va sumar els primers punts del darrer quart i va situar el desavantatge en deu punts (69-59), que posava pressió a uns verd-i-negres que perdien el seu millor jugador, Marko Todorovic, a causa d'un cop. Tot i això, el Joventut va saber resistir amb un Dimitrijevic que va saber fer oblidar un Laprovittola desdibuixat. Amb un triple de Van Rossom, el València es va posar a només cinc punts en el dar-rer minut (77-72), però els locals van pressionar en defensa i no van deixar escapar una victòria que van sentenciar amb dos tirs lliures d'Albert Ventura.