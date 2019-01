L'Iberostar Tenerife fa un pas endavant a la pista de l'Unicaja

L'Iberostar Tenerife va aconseguir una victòria justa i merescuda davant l'Unicaja al Martín Carpena de Màlaga (61-78) que li permet fer un pas endavant per assolir la classificació per a la Copa del Rei. Per la seva banda, els andalusos hauran d'esperar una setmana més per certificar la seva presència al torneig, que es durà a terme a Madrid.

En el primer quart, ambdós equips, dos dels més anotadors de la Lliga Endesa, es van quedar en unes xifres molt pobres: dotze punts dels locals i nou dels visitants. En el segon període, els malaguenys van anar perdent protagonisme davant uns canaris més centrats que, amb tres triples anotats, van obrir forat en l'electrònic, que a la mitja part de l'enfrontament reflectia un 22-30.

En la segona meitat, l'ala Javier Beirán va agafar el protagonisme amb vuit punts de forma consecutiva, mentre que el pivot Colton Iverson, amb dotze punts i onze rebots, va dinamitar la zona de l'Unicaja. Els locals, liderats per Giorgi Shermadini i Mathias Lessort, van intentar reaccionar, però l'Iberostar, molt segur, va tancar el tercer quart amb un triple de l'exterior nord-americà Davin White (43-55). En els darrers deu minuts, els andalusos en van estar tres sense veure cistella i els visitants ho van aprofitar per agafar una diferència màxima de vint punts (49-69) i sentenciar una victòria vital que els apropa a la Copa del Rei.