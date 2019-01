L''street workout' agafa força a Berga

L' street workout o entrenament de carrer és una activitat física que té com a objectiu millorar la força, la resistència, la flexibilitat i l'agilitat mitjançant l'ús del propi pes corporal i aprofitant l'entorn. És una modalitat molt semblant a la cal·listènia (un sistema d'exercicis físics amb el propi pes corporal), amb la diferència que aquesta última també es pot practicar en un espai tancat, com ara un gimnàs, i sovint confosa amb el culturisme, tot i que en aquest només es millora la musculatura. Aquest moviment, que va tenir el seu origen en el barri novaiorquès de Brooklyn i amb els afroamericans d'impulsors, té la repercusió al Berguedà, on un jove l'ha introduït amb força. Ja fa quatre anys que s'hi va interessar, i ara Berga disposa, dins un parc, d'espai per a l' street workout.

Riduan Nassiri, de 20 anys i resident a Berga i que estudia Relacions Laborals a la Universitat Pompeu Fabra, es va trencar dos tendons dels dits de la mà esquer-ra i es va haver d'operar. Un cop en el seu procés de recuperació, Nassiri es va sentir molt dèbil, i va veure la necessitat de fer algun tipus d'exercici. Tot navegant per Internet, especialment per YouTube, va descobrir l' street workout, i va veure que era el més adient per a la seva recuperació.

Segons explica el berguedà, «el meu inici va ser molt difícil, però de mica en mica vaig millorar». Poc després es va assabentar que hi havia un altre noi, Pau Soria, que també practicava la modalitat, i, quan feia sis mesos que havia començat a practicar, Nassiri i Soria es van conèixer en coincidir al lloc d'entrenament, que llavors era a les instal·lacions d'un parc destinat a la gent gran. Al llarg del temps, els dos esportistes van cridar l'atenció d'algunes persones que passaven pel davant i que s'aturaven a interessar-se per la modalitat: «Alguns ens deien que voldrien fer un tipus d'exercici diferent del del gimnàs i acabaven deixant-lo i apuntant-se al nostre grup». Actualment hi ha unes quinze o vint persones que practiquen l' street workout a la capital del Berguedà, «entre les quals s'ha establert certs valors, com la companyonia, la integració, el respecte i l'educació, que són els que ens mantenen units».

Fa tres anys, Nassiri i els seus companys van demanar a l'Ajuntament de la ciutat la construcció d'un parc específic per tal de practicar aquest esport. «Veient que localitats com Balsareny i Sant Fruitós de Bages ja en tenien un, vam decidir proposar-ho a la regidoria d'Esports. Teníem un pressupost limitat i els vam donar unes mides del que volíem. Després d'una llarga espera, per fi ho hem aconseguit, i tenim un parc senzill però desitjat amb molta il·lusió».

La instal·lació està disponible, i el 27 de desembre se'n va fer la inauguració. Segons explica el berguedà, «primerament vam explicar en què consisteix l' street workout, seguidament vam fer algunes demostracions i, finalment, vam dur a terme una recollida d'aliments per als que més ho necessiten».

Nassiri va quedar molt content amb l'acte: «Va ser tot un èxit, va venir molta més gent del que ens esperàvem i molta més s'hi va interessar».