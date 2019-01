Un manresà s'aferma a Segona a Almeria

El lateral esquerre manresà Iván Martos va tornar a ser titular amb l'Almeria en el partit que va enfrontar, ahir al matí, els andalusos amb el Mallorca, corresponent a la vintena jornada de lliga de Segona Divisió A.

Iván Martos va jugar els noranta minuts i va contribuir al triomf de l'Almeria sobre els balears (2 a 0). Tot i que Fran Fernández, tècnic dels andalusos, ja ha recuperat els tres jugadors del primer equip especialitzats en jugar en aquesta posició, l'escollit va ser el jugador manresà del filial. Iván Martos s'aferma a Segona A al club que va creure en les seves possibilitats fa cinc anys i mig, l'estiu del 2013.

«Després de jugar l'últim partit abans de les festes, a Elx, Fran Fernández va convocar els quatre laterals esquerrans per ratificar-nos que, des d'aleshores, jugaria cada setmana aquell que més ho mereixés», detalla Iván Martos. Per al tècnic, ahir, qui acumulava més mèrits era aquest manresà de 21 anys que amb només 16 va veure en l'Almeria el club adequat per triomfar en el món del futbol.



Retorn al bressol des del Barça

Iván Martos va retornar al seu bressol esportiu, el Gimnàstic de Manresa, el gener del 2012. Va descobrir el futbol als carrers de la Balconada i l'escola del club on havia jugat el seu pare com a central, la Unió Esportiva la Balconada, li va facilitar els primers entrenaments formals amb 4 o 5 anys. Però de seguida va ingressar al prolífic planter escapulat, on va rebre el mestratge de David Sánchez i Marc Serra. El FC Barcelona el va requerir en finalitzar l'etapa benjamí. Va ser blaugrana durant quatre temporades, els dos anys d'aleví i els dos d'infantil, en què va guanyar tres lligues, però els tècnics barcelonistes van decidir no allargar més el vincle. «Tot i que només era un nen, des del primer any els pares em van advertir que aquella experiència podia acabar a final de curs. La decisió del Barça em va impactar en un primer moment, però gràcies a la família estava preparat per gestionar aquella situació», explicita el lateral. L'estada a la Damm no va ser profitosa i el lateral va jugar l'últim any i mig de cadet al Nàstic, on, tutelat per Josep Vicenç Mestre, «em vaig retrobar amb el gaudi de jugar a futbol».



Una proposta del tot inesperada

La primavera del 2013, el manresà va disputar amb el cadet A escapulat el MIC. El seu joc va propiciar que li arribés un oferiment impensat. Els responsables del futbol base de la UD Almeria volien que s'incorporés als seus equips juvenils amb un compromís per a tres temporades. «Abans d'acceptar l'oferta ho vaig haver de meditar molt i visitar les instal·lacions del club. Vaig concloure que era una bona oportunitat, potser l'última, d'accedir al futbol professional», rememora.

El plantejament del club andalús era creïble i seriós. Li oferien viure en una residència per a estudiants fins als 18 anys, cursar el batxillerat tecnològic i jugar al juvenil B de l'entitat, al grup 13 de la Lliga Nacional juvenil. A més, una tutora es feia responsable del seu benestar. Iván Martos va entomar el repte i va signar pels andalusos. «Els primers mesos em va costar adaptar-me al ritme de la competició. El salt en el nivell d'exigència era molt gran, però a partir de Nadal vaig començar a jugar amb regularitat», relata el lateral.



Exigència i rendiment

La trajectòria d'Iván Martos a Almeria ha estat sempre vinculada a la de Fran Fernández, el tècnic de la casa que enguany dirigeix l'equip a La Lliga 123, després de salvar dels descens l'Almeria a final de la temporada passada, quan va suplir el dimissionari Lucas Alcaraz. «És un entrenador seriós i exigent, amb ell mateix i amb l'equip», exposa Iván Martos. «Assoleix que els jugadors afrontin amb la màxima intensitat física i mental tant els partits com els entrenaments i, com a conseqüència, treu sempre un bon rendiment dels grups que dirigeix», conclou el manresà.

Fran Fernández ha estat el tècnic que ha forjat Iván Martós durant cinc temporades. «En acabar l'etapa juvenil, vaig renovar per una temporada, ja que durant l'últim curs ja havia debutat amb el filial, a Segona B». L'Almeria B va perdre la categoria en acabar la temporada i, tot i que va cedir a les eliminatòries d'ascens el curs següent, el juny del 2017, Iván Martos va signar una tercera renovació per dos anys, fins el proper estiu. «Fran Fernández sempre ens va dir que retornar el filial a Segona B era important, però que ell prioritzava completar la nostra formació, fer-nos futbolistes aptes per jugar a Segona A».

Aquesta temporada, Iván Martos havia de ser el lateral esquerre titular de l'Almeria B d'Esteban Navarro, però les lesions de Samu de los Reyes i Mariano González, Nano, durant la pretemporada van obligar el club a incorporar un tercer especialista al primer equip, Andoni López, cedit per l'Athletic Club. De facto, Iván Martos es va convertir en l'altre lateral de la primera plantilla i com a tal ha jugat els quatre partits de la Copa del Rei disputats pels andalusos. Les prestacions del manresà a la Rosaleda, contra el Reus i en els dos partits jugats contra el Vila-real, van facilitar que fos l'escollit per ocupar el lloc del també lesionat Andoni López a Oviedo, el 8 de desembre. La recuperació dels seus companys no l'ha apartat de la titularitat. «Hem arribat a un preacord amb l'Almeria per continuar al club com a jugador del primer equip. Crec que aquest és el lloc idoni per consolidar-me a Segona Divisió A», sentencia.