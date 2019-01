Els porters Vaclik i Oblak deixen igual la lluita per la segona plaça a la lliga

El Sevilla i l'Atlètic de Madrid es van neutralitzar al Sánchez-Pizjuán (1-1) en el duel per la segona posició de Laliga Santander, que continuarà en mans d'un conjunt matalasser que va igualar, amb un gol de falta del francès Antoine Griezmann, una primera part de domini sevillà. Ambdues formacions van perdre l'ocasió de posar pressió al lideratge del Barça.

Després d'un primer tram d'intimidacions blanc-i-vermelles, el quadre local va dotar de més control l'enfrontament. A poc a poc, els de Pablo Machín arribaven amb més seguretat a l'àrea matalassera i van trobar premi al seu domini al minut 37. Després d'un primer remat d'André Silva, la pilota va arribar a les botes de Wissam Ben Yedder, que no va fallar per fer l'1 a 0.

El gol feia justícia al setge dels sevillans, que van poder incrementar el compte abans de marxar als vestidors en un mà a mà del davanter francès davant el porter atlètic i en un xut de Roque Mesataponat per Juanfran. No obstant això, la pilota parada va somriure als de Simeone, que, quan s'intuïa el descans, es van trobar amb l'empat en una falta directa des de la frontal executada magistralment per Antoine Griezmann.

Després de la mitja part, amb el joc més equilibrat i una sangria de targetes, els dos porters, Vaclik per al Sevilla, i Oblak per a l'Atlètic de Madrid, van impedir amb bones intervencions que cap dels dos equips s'imposés.