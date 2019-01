El tortell de Reis ennuega un Madrid que ressuscita la crisi

El Reial Madrid va perdre a casa per 0-2 contra la Reial Societat incapaç de replicar els gols de Willian José –de penal– i de Rubén Pardo. Així, els merengues van ressuscitar la seva crisi de resultats, que no tant de joc, entre el clima d'indignació de la seva afició pel videoarbitraje.

L'ensopegada prèvia a Vila-real (2-2), en un duel ajornat per la disputa del Mundial de Clubs i jugat dijous, ja va crear dubtes a la par-roquia blanca. La Reial Societat es va avançar gràcies a un penal marcat pel brasiler Willian José (min 3). Sense necessitat de consultar el VAR, Munuera Montero va decretar la pena màxima.

La Reial Societat, en el segon partit d'Imanol Alguacil a la banqueta com a substitut d'Asier Garitano, va decidir replegar bé les línies defensives i amb prou feines va tornar a inquietar la porteria de Thibaut Courtois en la resta de la primera part. Un xut ras de Benzema no va ser l'empat de miracle, igual que un llançament des de la frontal de Luka Modric que va rebutjar Gero Rulli o un centre xut de Lucas Vázquez, a la vora del descans, que es va estavellar al pal.

També a la represa, la manca d'encert, mal endèmic del Madrid aquest curs, es va unir a l'enuig del públic per l'expulsió de Lucas Vázquez al minut 61 i també per un penal no assenyalat; va ser per una falta de Rulli a Vinicius (el jugadpor del Reial Madrid més actiu), que, no obstant, l'àrbitre va decidir no corroborar amb el VAR i els ànims es van encendre a la graderia. La solució de treure Isco no li va funcionar a Santiago Solari, amb menys crèdit cada jornada que passa.

A les acaballes, Rubén Pardo va sentenciar el duel amb el segon gol visitant (min 82), en anotar de cap tot sol dins de l'àrea petita.