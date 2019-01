Valverde recorda que «encara falta molta lliga»

?L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, va admetre que el resultat d'ahir és molt positiu, ja que «traiem algun punt més als perseguidors, però encara falta molt. No ha acabat ni la primera volta». El tècnic va explicar que «sabíem que el Getafe pressionaria més a la segona part, però el camp estava complicat per sortir amb la pilota jugada, anava millor per pressionar. No era fàcil». Per al preparador blaugrana, «teníem la pressió d'aprofitar l'oportunitat, ja que coneixíem els resultats de la jornada. Hem dominat la primera part, però llavors ells s'han ficat al partit amb el gol». També va tenir paraules de lloança per a Arthur, ja que «mai no li crema la pilota», i va evitar descartar el Madrid perquè «coneixem el seu gen competitiu».