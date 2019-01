Viñales desvela que va viure amb Forcada una «tensió innecessària»

La temporada passada no va ser gens positiva per al pilot de Roses Maverick Viñales, que va finalitzar el mundial de MotoGP en quarta posició, darrere del seu company d'equip, Valentino Rossi, i, sobretot, sense cap possibilitat de lluitar pel títol amb Marc Márquez. Viñales només va guanyar una cursa, el Gran Premi d'Austràlia, quan tot ja estava decidit, i només va fer quatre podis més, una segona posició i tres terceres. L'any, a més, va venir esquitxat pel trencament amb qui era el seu cap de mecànics, el moianès Ramon Forcada, anterior campió del món de la categoria al costat de Jorge Lorenzo. Un cop acabat l'any, i amb la vista posada en el 2019, Viñales ha deixat caure, en declaracions recollides pel diari Marca, alguns motius dels problemes amb Forcada.

Així, segons recorda, «quan va transcendir que Ramon Forcada no seguiria amb mi, les coses no es van portar bé. Es va donar per segur que la decisió de prescindir d'ell havia estat meva, però jo no puc decidir que se'n vagi de manera unilateral. Va ser una decisió que es va prendre conjuntament amb Yamaha». Per això, afegeix que «la tensió que es va viure amb Forcada va ser del tot innecessària» durant uns mesos.



Més ordre

Així, un cop acabat l'any, Viñales ha aconseguit els serveis d'Esteban García, que era a KTM amb Bradley Smith, per suplir el veterà enginyer, i quan parla del seu nou cap de mecànics deixa caure crítiques cap a Yamaha. «Esteban aportarà ordre, que és molt important. Aquest any hem fallat molt en petits detalls que no desvelaré perquè pot provocar fins i tot riure. Crec que Esteban tindrà aquestes coses molt controlades. Ell m'ha demostrat ser una persona que d'un dia a l'altre només vol millorar. A part d'això, penso que aportarà molta tranquil·litat a l'equip i un pla».