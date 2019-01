La camiseta de Navarro es retirarà l'1 de març

ARXIU PARTICULAR

Juan Carlos Navarro ARXIU PARTICULAR

El Barça Lassa va confirmar ahir que l'acte de la retirada de la camiseta de Juan Carlos Navarro, ara mànager de la secció de bàsquet, serà el proper 1 de març, a les nou de la nit, abans del partit d'Eurolliga contra el Reial Madrid. L'acte estava previst per al passat 25 de novembre, abans del partit de lliga contra l'etern rival, però es va haver d'ajornar per la mort del pare de l'exjugador. La camiseta número 11 acompanyarà les que ja hi ha de Jiménez, Solozábal, Epi i Dueñas.