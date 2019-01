Farrés presenta les seves credencials, i dubtes sobre el futur de De Rooy

Un dels dos participants de casa nostra amb més possibilitats d'aconseguir un resultat destacat al Dakar d'enguany, el manresà Gerard Farrés, va iniciar amb bon peu l'aventura d'enguany, tot i que la d'ahir era una jornada sense gaire dificultat, tenint en compte tot el que ve els propers dies. En buguis, Farrés va ser tercer, darrere de l'actual campió, el seu company d'equip Reinaldo Varela, i d'un altre vell conegut de les motos d'altres edicions, el xilè Francisco Chaleco López.

Pel que fa als camions, l'Iveco de Gerard de Rooy, Moi Torrallardona i el polonès Darek Rodewald va arrencar quart i va mantenir la mateixa posició fins a la meta. De tota manera, a l'hora de tancar edició l'organització parlava de problemes mecànics per al camió de l'holandès, en concret la possibilitat que s'hagués calat foc a un pneumàtic, fet que podria posar en dubte la seva continuïtat.



Barreda i Al Attiyah ja manen

En les dues categories que aixequen més expectació, cotxes i motos, van guanyar l'etapa dos habituals d'aquestes primeres etapes. El castellonenc Joan Barreda, un dels més ràpids, va vèncer damunt de dues rodes en superar el xilè Quintanilla i el nord-americà Brabec. La jornada d'ahir va ser ràpida i les KTM dels tres darrers guanyadors, Sunderland, Price i Walkner, es van dedicar a conservar. També ho va fer l'igualadí Armand Monleón, tot i que potser un xic massa, ja que va perdre més de dotze minuts. El debutant martorellenc Pep Mas es va deixar una hora el primer dia.

En cotxes, el qatarià Al Attiyah va voler mostrar la seva cara de favorit des del primer dia, seguit el Mini de l'actual campió, Carlos Sainz. La categoria està molt oberta i caldrà veure com evoluciona. Roma i l'odenenc Haro només es van deixar quinze minuts i Esteve, prop de vint. Dificultats per als debutants en cotxes Aguirregaviria i Comallonga, que van tastar la duresa de la prova que, d'altra banda, ja coneixien de les participacions en els vehicles més grans. A l'hora de tancar edició encara no havien entrat.

Avui, segona etapa, entre Pisco i San Juan de Marcona, amb una llarguíssima especial de 342 quilòmetres en què la navegació entrarà en joc.