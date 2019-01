Gairebé obligats a guanyar els dos partits que falten

Malgrat que la classificació matemàtica per a la Copa del Rei del mes que ve a Madrid ja no és a les mans del Baxi Manresa, les possibilitats d'accés a aquesta fase final no són, ni de bon tros, desgavellades. Quan falten dos partits per al final de la primera volta, els bagencs tenen dos duels a l'horitzó, un de més assequible, tot i que a fora de casa, i un altre molt complicat, contra l'actual campió de l'ACB i d'Europa. A priori, semblen difícils els dos triomfs, sobretot en el segon enfrontament, i hi ha la sensació que sense aquestes victòries serà impossible obtenir el bitllet, però encara hi ha possibilitats d'anar a Madrid guanyant en una de les dues cites, malgrat que aquesta sigui complicada.

En aquest sentit, el camí més clar seria el que determinaria una victòria del Baxi sobre el Delteco aquest diumenge a Sant Sebastià i dues derrotes del Divina Seguros Joventut en els dos partits que li falten, a casa contra el Kirolbet Baskonia, diumenge a la tarda, i en el darrer a la calenta pista del San Pablo Burgos. Tot això, sense que els bagencs perdin els 23 punts d'average favorable sobre els badalonins que tenen a l'actualitat i donant per descomptada una derrota d'un altre dels aspirants, el Tecnyconta Saragossa, també diumenge al migdia a la pista del Madrid, o en l'última jornada contra el MoraBanc.

Un dels problemes d'aquesta hipòtesi és l'excel·lent estat de forma del conjunt de Badalona, demostrat diumenge contra el València amb una convincent victòria. Tot i això, els dos partits que es presenten al Joventut són de molta exigència i bé faria el Baxi d'estar alerta per aprofitar l'oportunitat si es presenta.



Altres possibilitats

Una altra via, en cas d'una victòria, seria que el València, que té un triomf més, perdés els dos partits i, a sobre, set punts de diferència en l'average respecte del Baxi. Aquesta és més complicada, ja que és probable que els homes de Ponsarnau guanyin algun dels partits que els falten, a casa contra el Gran Canària o a Lugo davant del Breogán, malgrat que la gallega és una pista difícil d'assaltar.

L'altre camí és el de sumar dues victòries, inclosa una contra el Reial Madrid, a qui no es guanya al Nou Congost des de l'any del títol de lliga, el 1998, i contra qui s'acumulen setze derrotes seguides a Manresa. Però també semblava impossible guanyar a la pista dels blancs el 2015 perquè l'equip se salvés i el conjunt de Pedro Martínez ho va aconseguir.