Els jugadors de casa nostra s'estavellen contra Madrid

Els jugadors bagencs presents als Campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques, que aquests dies s'han celebrat a Huelva, no van poder aconseguir els seus objectius en la jornada de cloenda, disputada ahir. Toni Naspler, jugador del Bàsquet Manresa 2015, i l'equip cadet van caure der-rotats en la final d'aquesta categoria i el navassenc Ferran Torreblanca i el manresà Pol Saló no van poder aconseguir la tercera posició en la competició infantil. En tots dos casos, les respectives seleccions madrilenyes es van interposar en el seu camí.

En la final cadet, Naspler, un dels destacats de l'equip català durant tot el campionat, només va poder anotar 6 punts en 28 minuts de joc en la derrota de l'equip català per 63-55 davant del de la Comunitat de Madrid. En un partit disputat al Palau dels Esports de Huelva, semblava que els catalans tenien el duel controlat al final del tercer període, en què havien remuntat quatre punts i havien empatat el duel, però un parcial de 18-12 en els darrers deu minuts va ser decisiu per a la derrota final.

Abans, el combinat infantil també havia caigut contra Madrid en el partit pel tercer i quart lloc per un resultat encara més clar de 41-65. Torreblanca va anotar 2 punts en 16 minuts i Saló no va poder aconseguir cap bàsquet en només dos de joc en un duel en què el combinat català no va tenir cap possibilitat i en què ja perdia per 20-34 al descans. El títol infantil va ser per a Canàries, que va derrotar el País Valencià (59-84).