massa favorits per triar-ne només un

Moi Torrallardona

En el Dakar africà era relativament fàcil endevinar qui guanyaria o pujaria al podi. Això ha canviat. El nivell general de pilots i màquines ha pujat. En quasi totes les categories hi ha bastants noms que poden guanyar el Dakar i encara més competidors que poden guanyar etapes. Abans, les victòries d'etapa se les repartien dos pilots i un dels dos guanyava el Dakar. Això ha canviat i ha fet la cursa molt més divertida. En les dues rodes hi ha més de deu pilots capaços de guanyar etapes i més de cinc per endur-se la victòria final. Els equips KTM, Yamaha, Honda, Sherco... tenen pilots i màquines per guanyar cada dia i per aconseguir el premi gros al final de la cursa. Cada equip d'aquests disposa de pilots molt ràpids i que arrisquen cada quilòmetre i altres no tan ràpids però sense tant risc. Les darreres edicions les han guanyades els segons, però mai no es pot descartar Joan Barreda o Toby Price, dos killers anant en moto.

En cotxes és bastant semblant. Menys equips, però els resultat està molt obert. Mini surt amb dos conjunts, els buguis (dues rodes motrius, més recor-regut de suspensió) i els Mini 4x4 (més limitats de suspensió i altres detalls per compensar la tracció 4x4 que tenen). Les estrelles de l'equip van amb el bugui: Carlos Sainz , Stéphane Peterhansel (Mr. Dakar ) i Cyril Despres. Són la punta de llança de l'equip. L'equip dels Minis 4x4, amb Nani Roma, Jakub Przygonski i Orlando Terranova, jugarà la carta de la fiabilitat. Tenen un cotxe possiblement inferior al Mini bugui però molt més provat. L'equip Toyota, amb Nàsser al Attiyah, serà el maldecap dels Minis i té grans possibilitats d'arribar a dalt del podi. Només necessitarà un polsim de sort per no destruir el cotxe conduint sempre al límit. No ens podem oblidar de Sébastien Loeb, que surt amb un Peugeot de l'any passat. Gran cotxe i gran pilot, opta a tot. El seu punt negatiu és que és en un equip no oficial Peugeot, sinó un conjunt privat. El manteniment, el canvi de peces i l'estructura de Peugeot no és comparable amb el que tindrà Loeb.

En els camions és on es pot preveure qui pujarà al podi: Kamaz, segur. A quina alçada, ja és més dubtós, però ells tenen moltes possibilitats. Són els favorits. Qualsevol altre resultat serà més difícil. Hi ha pilots i camions amb capacitat de guanyar etapes, de molestar-los, però ells surten amb 4 camions amb possibilitats, tots quatre. El nostre equip és el segon millor de camions. Sí, ja els hem guanyat, però la lluita és desigual. Tampoc no és cap excusa. Nosaltres sortirem a totes, però només pensarem en nosaltres mateixos. No tenir problemes mecànics, no perdre'ns i anar sumant etapes netes és l'objectiu. Altres equips com Renault, Tatra o Liaz tenen les seves opcions per guanyar etapes, però pujar al lloc més alt del podi els serà molt difícil.

Els side by side (SxS) és la categoria més promocionada aquest any. Estem parlant d'uns buguis petits, més barats i més simples. Les inscripcions d'aquesta categoria no paren de créixer, al contrari que en totes les altres, que disminueixen. Diversos equips opten a guanyar etapes i al podi, però entre les marques Can Am i Polaris s'emportaran el Tuareg cap a casa. L'any passat va guanyar Ricardo Varela i aquest any esperem que Gerard Farrés li ho posi bastant més difícil.

No m'he mullat en cap favorit en cap categoria. És una cursa amb massa detalls que poden tombar la millor de les prediccions.