Munir podria deixar el Barça aquest mes

El Barça podria estar valorant vendre Munir el Haddadi per marxar al Sevilla aquest mateix mes. Segons algunes informacions properes al club, el davanter podria no vestir més de blaugrana. El tècnic, Ernesto Valverde, ja el va deixar fora de la llista per jugar a Getafe ja que no vol ningú que no estigui involucrat en el projecte i Munir ja ha manifestat que no vol renovar el seu contracte, que acaba el 30 de juny, motiu pel qual el Barça el voldria vendre i cobrar un mínim traspàs.