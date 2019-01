La plantilla del Reus es disculpa amb Bartolo

arxiuu particular

Xavi Bartolo

La plantilla del Reus Deportiu va rectificar ahir en les seves crítiques al seu entrenador, l'urgellenc Xavi Bartolo, i va emetre un comunicat demanant-li disculpes. Bartolo s'havia queixat d'«assetjament» de part del sindicat de jugadors AFE perquè no es disputés el partit Màlaga-Reus de diumenge i els jugadors l'havien criticat per manifestar-se en aquest sentit. En el nou escrit, els jugadors van apuntar a una «mala interpretació. No vam ser justos amb el nostre entrenador».