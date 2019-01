Valls de Torroella aplega més de cent partits al torneig de Nadal

Més d'un centenar de partits, entre individuals i dobles, van omplir d'ambient el torneig de Nadal de Valls de Torroella, que es va disputar a la sala polivalent de la localitat bagenca amb una important presència de públic i també una satisfactòria participació. El Club Tennis Taula Valls de Tor-roella, organitzador del torneig, el preparava per quart any i el bon resultat provocarà que tingui vocació de continuïtat.

En la modalitat individual, amb moltes sorpreses i la bona actuació dels locals Ivan Garcia i Josep Puig, el triomf va ser per a Constantin Lus, que va derrotar en la final Dani Frincu. Tercer va ser Paul Adrian. En els dobles, la victòria va ser per a la parella formada per Dani Frincu i Paul Adrian, que van derrotar Constantin Luis i Antoni Ortega. El tercer lloc del podi va correspondre a la parella local Ivan Garcia-Joan Gras.

La sala també va acollir l'endemà la primera edició del torneig de tennis taula infantil de Nadal, guanyat per Jordi Hernández (CTT Castellgalí), que va quedar davant de Guillem Pich (Callús) i de Roger Casas (CTT Sallent).