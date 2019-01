El veterà porter Roger Romero torna a la porteria de l'Avià als 40 anys

Avui té previst fer el primer entrenament i, dissabte, és molt possible que pugui debutar davant el líder de la Tercera Catalana, el Calaf. El veterà porter Roger Romero tornarà a defensar una porteria als 40 anys, en aquest cas la de l'Avià de Joan Flores, malgrat haver desat els guants el maig de l'any passat jugant al CE Manresa B, també a Tercera Catalana.

«Tenia clar que no tornaria a jugar. M'han trucat molts equips aquesta temporada, fins i tot el primer equip del CE Manresa, però ara l'Avià m'ho ha demanat com a favor personal, i no he pogut dir que no. Vaig jugar a Avià en una anterior etapa i es van portar molt bé amb mi; ara tenen una necessitat. La veritat és que, ara mateix, no hi ha gaires porters per triar en aquestes comarques. En principi hi jugaré fins a final de la present campanya». L'Avià és tercer a la classificació amb 34 punts, darrere del Calaf (44) i el Gironella (38).

Roger Romero té una dilatada carrera esportiva, amb pas per equips com el CE Manresa (a Tercera Divisió), el Marganell, l'Olesa i l'Avià, en la majoria dels casos a l'anomenada Primera Regional.