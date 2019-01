VÍDEO | Així juga Jean-Claire Todibo, el futur central del Barça

El defensa Jean-Clair Todibo serà jugador del FC Barcelona la temporada que ve després de l'acord entre el club blaugrana i el jove francès, que acaba el seu contracte amb el Tolouse el juny i que arribarà lliure com a primer reforç per a la següent campanya. Així juga el prometedor central que s'incorporarà al Barça l'estiu que ve.

Central dret, arribarà per a ocupar una posició una mica afeblida en l'actual plantilla, ja que Gerard Piqué és l'únic dels centrals que no és esquerrà (a part de Murillo, cedit fins final de temporada). Això sí, Samuel Umtiti, Clement Lenglet i Thomas Vermaelen seran part de la seva competència malgrat ser esquerrans. Mesura 1,90 metres, i segons el FC Barcelona pot jugar tant de central com de pivot defensiu, on podria donar descans o acompanyar també a Sergio Busquets, ja que té una "bona sortida de pilota des del darrere".

"Una de les seves principals qualitats és la seva gran potència física i destaca també per un bon joc aeri. A més, domina a la perfecció el joc de possessió. És una de les promeses més destacables del futbol europeu, considerat un dels millors defenses joves i amb més projecció del continent ", va destacar el club.