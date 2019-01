Aprendre noruec per anar a la universitat per 140 euros el curs

Va ser una condició inherent al seu fitxatge, innegociable per al president del Levanger, Torbjorn Storsve. Els jugadors catalans havien de continuar la seva formació a Noruega. Després d'estudiar la llengua del país dels fiords durant un any i mig, Adrià Mateo assisteix a la universitat, on fa el segon curs del grau equivalent a Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. «Els estudis universitaris estan subvencionats pel govern i són assequibles per a tothom», assenyala. «La matrícula per a tot un curs es liquida en dues quotes de 70 euros. Això sí, els llibres s'han d'adquirir a part», matisa. El Ranheim, a més, li ha facilitat feina en un gimnàs per completar els seus ingressos.