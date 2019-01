Armand Monleón: «Les sensacions han estat bones i això m'ajuda de cara a les etapes importants»

L'igualadí Armand Monleón, 26è a la segona etapa, i 23è a la general, explicava que "en general ha estat una bona especial, he gaudit sentint-me cada vegada més còmode en aquest tipus de terreny.

L'únic però que li puc posar ha estat durant l'últim tram; he recorregut uns quilòmetres seguint una vall que no tocava i que anava paral·lel al traçat correcte, això m'ha fet perdre una mica de temps quan ha arribat el moment de caçar el waypoint i he hagut de passar a la pista bona per fer-ho. així i tot, estic content en general perquè les sensacions han estat molt bones i això m'ajuda de cara a les etapes importants.

Espero poder anar augmentant el ritme perquè físicament m'he sentit molt bé. Ha estat una etapa molt llarga i exigent en la qual hem pogut posar a prova per primera vegada la nostra condició física, i com he comentat, sentir-me bé físicament em dona un punt extra de confiança per seguir pensant en millorar ".