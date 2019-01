El Barça fa oficial el fitxatge del jove central Todibo per al proper estiu

El defensa Jean-Clair Todibo, de 19 anys, serà jugador del FC Barcelona la propera temporada després de l'acord al qual van arribar ahir el club blaugrana i el futbolista, que finalitza contracte amb el seu club, el Tolosa, el proper mes de juny. D'aquesta manera Todibo arribarà lliure i el club català no haurà de pagar cap clàusula de rescissió de contracte.

El Barça no va desvelar els anys que durarà el contracte d'aquesta promesa batejada ja com el nou Varane, com a analogia amb la manera amb la qual el Reial Madrid va fitxar el seu central titular quan tenia la mateixa edat que Todibo.

El jugador és un central dretà que ocuparà una posició afeblida en una plantilla amb tres esquer-rans al centre de la defensa, Umtiti, Lenglet i Vermaelen, i un sol dretà, Gerard Piqué, tot i que la situació ha millorat amb l'arribada, fins al 30 de juny, com a cedit, de Jeison Murillo. Todibo fa 1,90 metres i, segons el Barça, pot jugar tant de central com de pivot defensiu, on podria donar descans o acompanyar també Sergio Busquets, ja que té «una bona sortida de pilota des de darrere». El francès destaca per la seva gran potència física i el joc aeri, a més de dominar el joc de posició.