El Baxi fitxa el gegant tirador croat Zubcic en lloc de Lukovic

El Baxi Manresa va confirmar ahir, passades les vuit del vespre, el fitxatge de l'ala-pivot croat Tomislav Zubcic, de 2,12 metres i 28 anys. L'anunci va arribar deu minuts després d'un altre, el de l'adeu del serbi Marko Lukovic, el contracte del qual ha estat tallat a mitja temporada a causa, primer, de la lesió a la mà esquerra que el va tenir quaranta dies aturat i, després, pel seu fluix rendiment i per no entrar en els plans del tècnic, Joan Peñarroya. El nom de Zubcic va sonar durant tota la tarda, des que el periodista Òscar Herreros va avançar la notícia, de la qual es va fer ressò i que va ampliar l'edició digital de Regió7. No ha de tenir problemes per jugar el proper partit, diumenge a Sant Sebastià.

Zubcic és un gegant de 2,12 metres d'alçada, quatre centímetres més que els que fa Cady Lalanne, per fer una comparativa, però de característiques molt diferents. Zubcic és sobretot un tirador, i encara més de tres punts. És un quatre de gran envergadura, d'experiència a diferents lligues, als 28 anys, que corre bé per la pista i que amenaça amb un percentatge del 40% en tirs de tres enguany a la Lliga Adriàtica.

El jugador croat actua enguany a l'Igokea d'Aleksandrovac, un conjunt bosnià que ocupa l'antepenúltima posició de la Lliga Adriàtica, la competició que aplega equips de l'antiga Iugoslàvia. En el seu darrer partit, jugat diumenge a la pista del Buducnost, conjunt que juga l'Eurolliga, l'Igokea va perdre per 96-70. Zubcic va ser el màxim anotador del partit amb 17 punts i una sèrie d'1 de 6 en tirs de dos i de 4 de 9 en triples.



Tot un rodamon

La trajectòria de Zubcic és llarga en equips europeus que no són de primera línia. Nascut a Zadar, com l'exjugador del Bàsquet Manresa Marjan Cakarun, es va formar al Cibona de Zagreb i va jugar al Lietuvos Rytas lituà i al Cedevita, també croat, abans de jugar amb els Oklahoma City Blues, equip de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units, la temporada 2015-16. La franquícia havia adquirit els seus drets després que fos escollit en el lloc 50 del draft del 2012 pels Toronto Raptors i intercanviat pel base Luke Ridnour.

L'experiència americana va durar poc, ja que després va iniciar la russa, amb uns mesos al Saratov i el final de temporada al Nizhi Novgòrod abans de jugar al Trabzonspor turc la temporada passada i finalitzar-la al Telekom Bonn alemany, amb 26 partits jugats de lliga i 8 de la Lliga de Campions de la FIBA i el gens menyspreable percentatge, en la competició domèstica, del 46% en llançaments de tres (61 de 132). De fet, va tirar molt més de tres que de dos (132 tirs contra 81) i té certa al·lèrgia a la zona, ja que només captura uns quatre rebots per enfrontament.

Amb aquesta arribada i la de Corey Fisher es tapen els forats deixats per Renfroe i Doellman. A més, si se solucionen els problemes amb el passaport georgià de Fisher, queda alliberada una plaça de jugador extracomunitari.