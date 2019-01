El camió de Torrallardona i el duet Roma-Haro, a prop d'endur-se l'etapa

El Dakar 2019 ha començat bé per als tres representants de casa nostra amb aspiracions clares a situar-se entre els més destacats de les respectives categories. Ahir, el Mini de Nani Roma i de l'odenenc Àlex Haro va estar a només vuit segons d'aconseguir la victòria d'etapa. Va ser el temps que els va faltar per clavar el temps del francès Sébastien Loeb, l'últim supervivent dels Peugeot, sense equip oficial, que va ser el millor en la meta de San Juan de Marcona.

Un xic més de temps li va sobrar al camió de Gerard de Rooy, Moi Torrallardona i Darek Rodewald, que van superar l'incendi a la roda del camió del dia anterior i van reforçar les seves possibilitats amb un segon lloc parcial, sempre dar-rere de l'actual campió i gran favorit, Eduard Nikolaev. Per la seva banda, Gerard Farrés segueix ben col·locat en buguis, amb el mateix temps que el tercer classificat, el rus Kiriakin, en espera que el ter-reny li doni possibilitats d'atrapar els dos líders.



Sense obrir pista

El fet que el guanyador de dilluns, Nàsser al Attiyah, obrís pista no va beneficiar el qatarià, que va acabar a més de set minuts de Loeb, i sí els que anaven a darrere. Roma i Haro van anar remuntant fins al segon lloc i ara són tercers en una general dominada pel sud-africà De Villiers en què hi ha quatre pilots en el mateix minut. Caldrà veure des d'avui, quan l'ordre de sortida sigui diferent, com van les coses.

La jornada també va ser bona per a l'olianès Isidre Esteve, que va recuperar deu llocs a la classificació general. Va explicar que «estem contents perquè hem pogut competir a un bon ritme, amb seguretat i sense problemes, ni mecànics, ni de navegació». Al vagó del final, Aguirregaviria i Comallonga, amb el Toyota, van entrar en el lloc 91.



Més aspirants

En camions, ara per ara sembla que Nikolaev sembla imbatible, però els Iveco estan prenent posicions. El de Villagra és tercer a la general i el de Van Genugten, cinquè. Estan millor posicionats que els Kamaz i caldrà comprovar la seva fiabilitat.

En la modalitat més desconeguda, la de side by side, Gerard Farrés va ser ahir quart d'una etapa guanyada pel Chaleco López, decidit a fer les coses molt difícils al guanyador de l'any passat, el brasiler Reinaldo Varela. De moment, cap dels favorits no ha tingut problemes.

Finalment, en motos, la lluita entre Honda i KTM va derivar ahir en el triomf d'etapa de la marca austríaca, per mitjà de l'actual campió, Matthias Walkner, i del manteniment del liderat de la japonesa, amb Joan Barreda. L'igualadí Armand Monleón va millorar cinc posicions a la general i el martorellenc Pep Mas va viure el primer dia d'autèntics problemes i va acabar 119è.

Avui, tercera etapa, entre San Juan de Marcona i Arequipa, amb una altra especial llarga, de 331 quilòmetres, i l'arribada a una altra zona de dunes, les d'Acari, en el camí cap a l'interior.