Del Nàstic de Manresa a la Damm prèvia estada al Jàbac de Terrassa

El migcampista va descobrir el futbol al pati de l'escola Oms i de Prat, on va cursar la primària, i al parc de Sant Ignasi,«on acabava de passar les tardes jugant-hi amb els amics». Però la prevenció era prioritària per als seus pares, l'Àngel, electromecànic d'autobús, i la Carme, administrativa. Així que primer va haver d'aprendre a nedar! Als nous anys es va incorporar al benjamí C del Gimnàstic de Manresa, on va rebre el mestratge de Toni Ramos i Jesús Barón. Transcor-regudes cinc temporades, va fitxar pel Jàbac de Terrassa, on va jugar els dos anys d'infantil i el primer de cadet. Va ser suplent de Sergi Samper a la selecció catalana sub 14 que va guanyar l'estatal a Galícia. Va completar l'etapa cadet i els tres anys de juvenil a la Damm, on Cristóbal Parralo li va «donar els estris per jugar al futbol com a professional», sentencia.