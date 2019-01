Gerard Farrés s'adjudica la tercera etapa del Dakar

Primera gran jornada del pilot manresà Gerard Farrés que en el Dakar 2019 s'estrena en modalitat de buguis, el side by side. Amb el seu copilot Daniel Oliveras que, com ell, prové de les motos, ha estat el dominador de la tercera etapa, amb curts avantatges que va anar mantenint. Al final, el seu vehicle ha tret 2'21'' al brasiler Varela i Farrés és segon a la general. Qui es posa de líder és el xilè Chaleco López amb 3'24'' de marge sobre el bagenc que aspira al títol i ser al podi, més amunt del tercer lloc que va assolir amb les motos en l'edició del 2016.

Dos dels pilots que tenien més aspiracions, dels participants de l'estat espanyol, s'han acomiadat del triomf en el Dakar 2019. El castellonenc Barreda, un etern aspirant al triomf en les motos, ha afegit un abandonament més en les seves participacions al Dakar. Pel que fa a Carlos Sainz, que té dues victòries al Dakar en el seu palamrès, ha tingut un incident en caure en un sot en el quiòmetre 38 de la tercera etapa entre San Juan de Marcona i Arequipa. Ha quedat malmesa la suspensió del Mini i els ha calgut esperar l'assistència, perdent més d'una hora respecte els altres candidats.

Pel que fa a Joan Barreda, en el seu cas ha estat en desorientar-se a causa de la boira i quedar atrapat a un barranc, decidint abandonar i pujar a l'helicòpter que facilita l'organitació. Aquest és el tercer abandonament de Barreda en els últims quatre anys. El nou líder en motos és Pablo Quintanilla, pilot d'Husqvarna, mentre el vencedor de l'etapa ha estat Xavier Soultrait, amb Yamaha. Pilots importants de KTM com Matthias Walkner (el vencedor del 2018) i Tobey Price han perdut força temps. En vuitè lloc, Oriol Mena (Speedbrain) ha estat el primer català. Pel que fa al pilot anoienc Armand Monleón (KTM) ha estatel 22è del dia a més de 41 minuts de Soultrait, i just per darrere Laia Sanz. A la general, ara Monleón és 18è.

En cotxes, Sainz ha dit adeú al títol en perdre més de tres hores. Torna a ser líder el qatarí Nàsser Al-Attiyah, amb el saudí Al Rajhi a sis minuts i, a set, l'amenaça del gran Stephane Peterhansel. En la quarta posició hi ha Nani Roma i el seu copilot d'Òdena, Àlex Haro, a dotze minuts. Altres dels favorits estan en aquestes posicions: 6è és Ciryl Despres (Mini) a 24 minuts i vuitè és Loeb (Peugeot) a 37'59'' del líder.