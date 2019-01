Laia Sanz guanya en confiança i puja cinc llocs a la general

La segona etapa del Ral·li Dakar 2019 ha servit perquè la Laia Sanz comenci a pujar posicions i a guanyar confiança sobre de la seva KTM 450 Rally. La d'Soficat Xerox ha acabat 27a, a 31 minuts i 46 segons del primer, després de gairebé 4 hores per cobrir els 342 quilòmetres de l'especial cronometrada. A la general, Laia puja 5 llocs per situar-se en 26º lloc.

El resultat de la Laia Sanz, tot i ser positiu, amaga les bones sensacions que va tenir ahir la 18 vegades campiona del món, a causa del temps que va cedit a l'equivocar la ruta. "És una llàstima perquè em sentia molt millor, però m'he embolicat cap al principi i he perdut força temps. Estava rodant amb un bon ritme, però després de perdrem m'he trobat amb molta pols i he hagut d'anar avançant a diversos pilots. més endavant he tornat a córrer i he acabat bé ", comenta.

Laia Sanz va experimentat una progressió que confia que vagi a més i li permeti seguir escalant en la classificació: "He anat millor que el primer dia i amb més confiança. Necessitava fer quilòmetres després de tanta inactivitat i espero que cada dia vagi millor. Les diferències en la classificació no són grans i hi ha marge per a tot ". I és que la de Soficat Xerox es troba a 15 minuts exactes del top 15.