Nani Roma: «No obríem pista i per això cal relativitzar la nostra segona posició»

El pilot resident a Santa Maria de Merlès Joan 'Nani' Roma (Mini) es va mostrar "satisfet" després d'aconseguir la segona posició en la segona etapa del Ral·li Dakar, una especial de 342 quilòmetres entre Pisco i Sant Joan de Marcona, que li permet situar-se en tercera posició en la classificació general de cotxes, a 42 segons del liderat.

"Ha estat una etapa realment difícil. El final era on l'any passat vam tenir l'accident, per tant no era gens fàcil, però bo, tot ha anat bé i ha estat una etapa bona per a nosaltres. També és veritat que sortíem al darrere, que no obríem pista; per tant cal relativitzar una mica el resultat ", va admetre el català.

"El que noto és que recupero una altra vegada el punt a les etapes llargues, al Dakar, una prova en la que al principi sempre hi ha molts nervis. Crec que la tàctica és aquesta: córrer cada dia amb els millors sense cometre errors", va afegir Roma, que va agrair la feina del seu copilot Àlex Haro.

Per al pilot de Mini seu company va permetre acollir un bon ritme. "Ha estat el millor de tot. Àlex ha fet un gran treball i el cotxe ha respost molt bé. Per tant, contents de com ha anat tot", va finalitzar Roma, que només va ser superat pel francès Sebastien Loeb (Peugeot).