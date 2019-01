El Sala 5 Martorell es reforça amb Oussama Chefraou per buscar l'ascens

arxiu particular

Oussama Chefraou, al mig, és nou jugador del Sala 5 Martorell arxiu particular

Oussama Chefraou (Marroc, 1996) s'ha convertit en el fitxatge d'hivern del Sala 5 Martorell en el seu intent de recuperar la categoria perduda: la Segona Divisió B. El martorellenc torna a casa després de gairebé una dècada de la seva marxa al FC Barcelona. Amb Oussama a les seves files, el Sala 5 reforça, encara més, la seva candidatura al títol de Tercera Estatal. «Martorell és casa meva i sento el Sala 5 com una part de mi. Tard o d'hora tenia clar que acabaria jugant a Martorell», ha dit Oussama Chefraou. Després d'uns primers anys de formació a Martorell, Oussama va fer el salt als equips base del FC Barcelona on va jugar durant 7 temporades. El martorellenc va arribar a debutar amb el primer equip dirigit per Andreu Plaza i es va proclamar campió de la Copa Catalunya amb els blaugranes.

Tudela va ser el seu destí després de sortir del Palau Blaugrana i va jugar de forma regular una temporada a Primera Divisió amb l'Aspil Vidal Ribera Navarra. La temporada passada va fer el pas al Manresa FS (equip amb què es va proclamar campió a Segona B) i, aquest primer tram de curs, a l'Isur Ciutat de Terrassa, conjunt que s'ha retirat de Segona Divisió B. Oussama ha estat internacional amb la selecció estatal sub-21 i internacional absolut amb la selecció del Marroc i de Catalunya, i amb aquesta última en categoria juvenil es va proclamar campió d'Espanya la temporada 2014/15.