El CE Manresa capgira el resultat a Mollerussa i és líder en solitari a Primera Catalana

Tres gols, dos de Biel Rodríguez i un de Noah en el temps de descompte, han donat la victòria al Centre d'Esports Manresa en la represa del partit al camp del Mollerussa que va haver de ser ajornat, el passat 23 de desembre, per culpa de la boira. Els blanc-i-vermells que perdien per 1-0 al descans quan el partit es va interrompre s'han acabat imposant per 1-3 i són líders en solitari del grup 2 de la Primera Catalana amb 35 punts. Segon és el Mollerussa que queda, però, a tres punts de distància.

El Manresa ha estat molt superior i ha près la iniciativa des dels primers minuts dels 45 que s'havien de disputar. Els del Pla d'Urgell, amb un gol d'avantatge, han estat massa conservadors i els nervis els han començat a crèixer quan Biel Rodríguez ha marcat als dotze minuts de la represa després d'una gran acció per la banda de Joel Priego. Els mateixos protagonistes han firmat l'1-2, el segon gol de Biel. Quan el Mollerussa ha començat a crear perill, als darrers minuts, el Manresa ha tingut més espais i Noah ha sentenciat amb l'1-3. Ha estat una acció individual que, en primera instància, el porter local ha rebutjat però Noah ha recuperat la pilota i ha marcat amb una preciosa vaselina. El proper diumenge, a les 12 del migdia, el Manresa juga al Nou Estadi del Congost davant el Lleida B.