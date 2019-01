El CF Martorell incorpora el davanter Joel Paredes, del Santfeliuenc de Tercera

Joel Paredes (Barcelona, 1996) ha acceptat la proposta del Martorell de ser una de les referències ofensives de cara a la segona volta del campionat al grup 3 de Segona Catalana. El jugador de Sant Andreu de la Barca, que ocupa la posició de davanter, s'incorpora procedent del Santfeliuenc , de Tercera Divisió.

Paredes va ser el màxim golejador del grup 3 de Segona Catalana la temporada passada amb el Marianao Poblet, amb 28 gols. La recompensa per al santandreuenc va ser fer el salt a Tercera Divisió, a les files del Santfeliuenc, on hi ha jugat mitja temporada abans de fer el pas. «Martorell és casa meva. Aquí estic molt a gust com a entrenador de futbol base i entre el president Galera i l'entrenador Nualart m'han convençut per jugar amb el primer equip», admet el jugador.



Pólvora per a la segona volta

Els martorellencs van tancar el 2018 sent colíders de Segona Catalana, juntament amb l'Atlètic Sant Just. La incorporació de Paredes és un valor afegit de cara a les aspiracions de seguir lluitant per ser entre el grup capdavanter. El santandreuenc assegura que «he fitxat pel Martorell per lluitar per l'ascens a Primera Catalana. És un repte molt llaminer que seguirem perseguint partit rere partit». Joel Paredes podria debutar aquest diumenge en el darrer partit de la primera volta, davant el Molins de Rei, a casa.

«Joel ens donarà més equilibri. És un jugador que m'agrada moltíssim. Té un perfil idoni, de talent, que coneix la categoria i que ens pot fer créixer moltíssim», assegura el tècnic Albert Nualart. Paredes va formar-se com a jugador al Sant Andreu de la Barca fins a la categoria juvenil. A partir d'aleshores ha vestit fins a vuit samarretes diferents: Cornellà (categoria juvenil), Rubí, Sant Andreu de la Barca, Santboià, Lusitanos d'Andorra, Sant Ildefons, Marianao Poblet i Santfeliuenc.