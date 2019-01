La Hivernal del Bages és fidel a la tradicional cita d'obrir l'any ciclista a Santpedor

Complert l'any passat un quart de segle, enguany, la Hivernal del Bages viurà la 26a edició. Els paratges de Santpedor i Castellnou tornaran a ser els protagonistes, diumenge que ve, 13 de gener, d'una marxa amb bicicleta de muntanya, la primera de l'any, que té dos recorreguts, un de 38 i un altre de 51 km, per senders prou accesibles, malgrat que el circuit més llarg té 1.500 metres acumulats de desnivell i el curt, 1.000 metres.

Com remarca Xavier Martí, ànima d'aquesta organitació santpedorenca, «en cada edició variem els llocs per on es passa. Aquest any, en relació al passat, només repetim 2 o 3 quilòmetres. Una de le sparticularitat de la Hivernal del Bages és que els participants, en plena prova, poden decidir si fan un trajecte més curt o més llarg, sempre amb un mínim de 38 i un màxim de 51, enllaçant trams dels dos circuits. Es pot dir que cadascú es pot fer el seu traçat a la carta». Les previsions metereològiques apunten que diumenge el fred serà de rigorós hivern. Sobre això, Martí comenta que «ho preferim perquè, així, els corredors trobaran el terra sec, sense fang i, per tant, hi haurà menys averies, segur»

Com sempre, la Hivernal del Bages no és competitiva i, per tant, no s'estableix cap classificació fins al punt que la sortida és lliure entre les 8 i 2/4 de 9 del matí des de la zona esportiva de Santpedor. Els corredors trobaran tres punts d'avituallament a més dels de la sortida i l'arribada (l'esmorzar, al quilòmetre 25)

Pel que fa a les inscripcions, restaran obertes fins arribar al límit de 500 participants. Es poden fer per Internet a hivernaldelbages.cat o de forma presencial a TBellès, Sala Sport Bike o Fa Sol (fins avui).