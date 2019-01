Els manresans busquen algun reforç per sumar en una plantilla de només setze jugadors

Per un motiu o un altre, el Manresa s'ha quedat amb una plantilla molt curta, de només setze futbolistes, per fer front, amb certes garanties, a una competició exigent com la Primera Catalana. Per aquest motiu, el club està buscant algun jugador, preferentment defensa, que pugui incorporar-se a l'equip fins a final de temporada, i tenint en compte que la plaça de segon porter darrerament l'ocupa un juvenil.

Així, Andreu Peralta, confirmat aquest diumenge com a tècnic del primer equip del Manresa, compta amb Pol Busquets, Ivan Romano, Sergi Soler, Bernat Benito, Marcel Bellido, Biel Rodríguez, Marc Serra, Roger Alsina, David Sánchez Ruano, Noah Baffoe, Marc Cuello, Joel Priego, Leandro Damián Ramírez, Florent Pierre Reverdy, Manel Sala i Sergi Solernou. Un equip molt jove que, malgrat tots els enrenous esportius i extraesportius, s'està defensant de la millor manera a la categoria, fins al punt que la marxa del tècnic Piti Belmonte (ara al Santboià) no sembla haver afectat al seu rendiment. En aquests primers mesos de competició també han sortit de l'equip jugadors com Carles Montoro, Mario Victorio Soto, Mouha Diallo, Àlvaro Herzog, Álvaro Correa o Brian Canalejo.