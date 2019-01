Un penal desperta el Madrid davant del Leganés (3-0)

Un gol de penal, transformat per Sergio Ramos poc abans de la mitja part, va redimir el Madrid en el partitd'anada dels vuitens de la Copa del Rei contra el Leganés. Odriozola va forçar una acció amb Gumbau i el capità madridista no va perdonar després d'un primer temps en què Keylor Navas va salvar l'equip amb parades de mèrit. El 2-0 el va aconseguir, ja a la segona part, Lucas Vázquez, que després va deixar el seu lloc a Isco, una vegada més suplent. I el 3-0, la cirereta, el va fer Vinicius.

Pel que fa als equips catalans que van jugar ahir, el Girona va ser capaç d'aconseguir un meritori empat (1-1) amb l'Atlètic, mentre que l'Espanyol va deixar escapar viu el Vila-real (2-2) després d'haver-se avançat amb un 0-2. A Montilivi, anit Eusebio va treure un equip amb força homes pocs habituals i, en canvi, Simeone posava en joc un onze amb molts titulars. El primer gol el va marcar Griezmann, però aviat va empatar Lozano i ja no hi haurien més dianes. Pel que fa a l'Espanyol, els gols de Darder i Àlex López a Vila-real van acabar sent equilibrats, als últims minuts, pels d'Ekambi i Bacca. I en el partit entre Getafe i Valladolid (1-0) va decidir un gol d'Ángel al temps de descompte.

El Barça juga aquesta nit (21.30 hores) al Ciutat de València amb el Llevant. Ernesto Valverde dona descans a Leo Messi, Luis Suárez, Rakitic, Piqué i Jordi Alba. I entre les altes, quatre del filial: Wagué, Chumi, Miranda i Riqui Puig. Els altres partits són l'Athletic-Sevilla i el Betis-Reial Societat.