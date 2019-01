«Sempre he gaudit ensenyant les tècniques del motocròs als joves»

Ramon Brucart, esportista professional del món del motor, va néixer fa 36 anys a Manresa i actualment viu a Sant Fruitós de Bages. La temporada passada va conquerir el títol català de motocròs MX3 i va ser quart en el campionat estatal de la categoria MX Màster 35.



Com valora la temporada 2018?

Tenia el menisc tocat i no acabava d'assolir la plena forma. Per això vaig decidir, finalment, operar-me. El mes i mig que vaig estar de baixa va fer que no pogués participar en les dues primeres proves dels campionats català i estatal. Però, després, va anar tot bé, i vaig aconseguir pujar al podi en cadascuna de les curses. També el canvi de moto ha estat molt positiu, i no he tingut camp problema mecànic amb la nova Suzuki. La veritat és que no esperava pas que tot funcionés a la perfecció.

Títol català MX3 a la butxaca.

El campionat constava de sisproves, és a dir, dotze mànegues. Només vaig poder participar en quatre de les organitzacions programades, i vaig aconseguir gua-nyar en les tres primeres. En la darrera, que en tenia prou amb ser davant de Néstor Cardona per conquerir aquest títol català, vaig ocupar dues segones posicions.

Al campionat estatal de MX Màster 35 va acabar quart.

Constava de cinc proves i deu curses, però només vaig poder participar en tres, en què vaig obtenir: un primer lloc, sis segons i un tercer, però em van faltar 8 punts per classificar-me en segona posició, darrere del campió Raúl Álvarez. A final em vaig haver de conformar amb un menyspreable quart lloc.

Aquest any tornarà a participar en aquests meteixos campionats?

És el que tinc previst. També seguiré amb la Suzuki.

A més a més de ser pilot en actiu, també ensenya a pilotar a nens i nenes.

Sempre he gaudit amb els joves ensenyant les tècniques del motocròs. He participat en cursets que es fan a circuits com Can Taulé o Moià. També faig de monitor personal per a alguns corredors, els acompanyo a les curses que puc per assessorar-los i ajudar-los. A l'estiu també vaig fer un campus, on la principal disciplina era el motocròs.

Hi ha molta afició a la moto?

Sí. Tenim un bon planter, tant de nens com de nenes.

Per a quines edats?

Normalment, dels 5 als 15 anys.

No comencen massa joves?

Crec que no. Són generalment els pares els que els inicien a cór-rer. En aquest sentit, també hem d'admetre que a vegades també ens trobem en què hi ha infants que no els agrada i ho deixen. Els entrenaments els realitzem en circuits ja adequats per a menors. Tampoc mai els fem participar en curses per a les quals veiem que no estan prou preparats. Tot té el seu risc, però mirem que sigui el mínim. Totes les activitats tenen perills.