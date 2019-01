La Berga Trail 2019 es renova per seguir sent un referent

El cap de setmana del 8 i 9 de juny de 2019 es portarà a terme una nova edició de la Berga Trail-Gran Premi Diputació de Barcelona. Aquest esdeveniment esportiu, organitzat per l'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà juntament amb l'Ajuntament de Berga, es renova per tal de seguir sent referent en les curses de muntanya d'arreu del país, especialment en la seva cursa estrella: la Berga Trail Sky Marathon, altrament coneguda com la marató de muntanya de Berga.

A banda d'haver canviat radicalment la imatge de la cursa, donant-li un aire totalment nou, la novetat més destacable d'enguany d'aquesta cursa organitzada pels Mountain Runners del Berguedà, és que les curses Berga Trail Sky Marathon (43km i 3.240m de desnivell positiu), Berga Trail Sky Race (25km i 1.880m de desnivell positiu) i Berga Trail Express (14km i 1.000m de desnivell positiu) es disputaran el dissabte dia 8 de juny i la d'infants, la Berga Trail Kids (inclosa dins el circuit Catalonia Kids Cup), es disputarà diumenge dia 9 de juny, d'aquesta manera, al voltant d'aquestes curses hi haurà moltes més activitats per tal de convertir el segon cap de setmana de juny en una autèntica festa del trailrunning al Berguedà.

La darrera gran diferència respecte les edicions anteriors és que els qui aconsegueixin acabar la Berga Trail Sky Marthon obtindran 3 punts ITRA, mentre que els qui arribin a la línia de meta de la Berga Trail Sky Race obtindran 1 punt ITRA.