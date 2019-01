El CE Manresa goleja i és líder en solitari

Gran cop d'autoritat del Centre d'Esports Manresa, anit al camp del Mollerussa. En la represa del partit que havia estat ajornat el dia 23 de desembre per culpa d'una insistent boira i amb un 1-0 per als locals a la mitja part, els jugadors d'Andreu Peralta van sortir des del primer moment a la recerca dels tres punts i van aconseguir el seu objectiu amb autoritat i amb una alta eficàcia golejadora, amb l'1-3 que capgirava el resultat i posa els manresans com a líders del grup 2 en solitari. Ara són 3 els punts de marge precisament sobre l'equip del Pla d'Urgell després dels dos gols marcats per Biel Rodríguez i el de Noah, ja en el descompte.

L'ambient al camp lleidatà va ser de festa, amb bona presència d'aficionats, convidats a xocolata i xurros. Quan el partit es va posar en marxa, aviat es va veure com el Mollerussa especulava amb l'1-0 al seu favor, gràcies al gol marcat per Albert el desembre passat. El CE Manresa, que va fer dos canvis respecte a l'alineació d'aquell dia –van entrar Ruano i Romano per Alsina i Marc Serra–, va ser qui es va fer l'amo de la pilota i buscava amb insistència el camí cap a la porteria local.



La gran connexió Joel-Biel

El matx va tenir el punt d'inflexió en la jugada de l'empat (1-1), als dotze minuts de la represa. Va ser una acció per la banda esquerra de Joel Priego, que va assistir cap a Biel Rodríguez, i el surienc, amb calma i precisió, va culminar amb el gol. El Mollerussa no va poder reaccionar i el domini seguia en els peus dels jugadors del Bages, cada vegada més crescuts i més convençuts de les possibilitats de victòria. I a la mitja hora va arribar l'1-2 que va ser gairebé una acció idèntica a la de l'anterior gol, amb Joel i Biel ben connectats.

Els locals encara van tardar uns minuts a crear perill davant Pol Busquets, que tenia el seu primer ensurt de tota la nit amb la pilota aèria que va sobrevolar la seva àrea en el minut 82. El Mollerussa mirava d'empatar però el Centre d'Esports tenia ara camí lliure per al contracop i es veia clarament que la sentència podia arribar. I va ser quan ja havien passat dos minuts dels 90 –en aquest cas els 45 d'anit– quan Noah marxava sol i només es va trobar el porter local, que, en primera instància, va rebutjar el seu xut. El mateix Noah va recollir el rebuig i, després de desfer-se de dos defensors, va fer una preciosa vaselina, imparable, que arrodonia un vespre de gran futbol i magnífic resultat.

Per al CE Manresa, el triomf és una bona empenta de cara a les seves aspiracions d'ascendir a la Tercera Divisió, la fita frustrada en el darrer partit de la promoció de la posttemporada. Ara l'equip és líder en solitari del grup 2, amb plaça d'ascens directe. La primera volta de la competició es clourà diumenge, en el partit que els jugadors d'Andreu Peralta han de disputar davant del Lleida B al Nou Estadi del Congost. El partit començarà a les 12 del migdia.