Gerard Farrés es posa líder del Dakar en buguis

El Dakar ja ha arribat a la meitat i Gerard Farrés hi arriba en una posició immillorable. El pilot manresà ha seguit una estratègia perfecta que l'ha mantingut lluitant fins a aconseguir el liderat en la categoria side by side, de buguis. Es tracta d'un altre dia històric, ja que es posa al capdavant d'un Dakar per primera vegada en la seva carrera esportiva.

Amb un total de 452 km cronometrats dividits en dos especials, Farrés arrencava amb cautela després de no haver rebut assistència la nit anterior i haver hagut de treballar al cotxe, el que l'ha mantingut molt conservador durant tota la jornada. Després d'una primera part molt constant i plena d'alts i baixos dels seus competidors ha sortit a conservar en la segona meitat, extremadament complicada, i ha arribat a meta en una excel·lent tercera posició final en un dia carregat de dificultats.

Amb un dia de descans per davant, Farrés relata aquesta cinquena etapa: "Se'ns ha fet llarguíssima, estem fosos després de la marató. Al començament del dia hem tingut un problema elèctric que provocava que el cotxe s'aturés, així que ens hem posat a intentar arrencar-lo i ho hem aconseguit. Ha estat una etapa molt difícil, també hem punxat i hem hagut de canviar una corretja, ens ha passat de tot. Però estem molt contents, hem arribat a la meta, que és l'important. I a més en una posició increïble, seguirem concentrats per no fallar ".