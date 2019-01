L'All Star al Congost de Copa Catalunya tindrà presència bagenca i anoienca

A mesura que s'acosta la celebració, es van sabent més detalls de l'All Star que tindrà lloc al Nou Congost de les categories de Copa Catalunya, la masculina i la femenina. El dia 26 serà el torn dels homes, amb el partit de les estrelles i concurs d'esmaixades, tot a partir de les 18 hores. Serà a la mateixa hora, l'endemà, quan hi haurà el matx femení, que tindrà el complement d'un concurs que, en aquest cas, serà de triples.

Els entrenadors respectius han estat seleccionat els equips, en els quals hi haurà la presència de cinc jugadors de la Catalunya Central. Roger Portella, jugador del Club Bàsquet Artés, es troba en l'equip del grup A al costat de Gonzalo Baltà (Granollers), Genís Tena (Cerdanyola), Pau Ruzafa (Gaudí Mollet), Joan Gavaldà (CB Roser), Toni Espinosa jr. (Girona), Jordi Serra (UE Mataró), Albert Martín (Vedruna Gràcia), Marc Abrines (Lluïsos de Gràcia), José Bernuz (Ciutat Vella), Pol Martínez (UE Horta), Terry Hopewell (Bisbal),

Ramon Espuña (Lliçà d'Amunt) i Marc Subirachs (Grup Barna). Se les hauran amb els seleccionats del grup 2, i en el concurs de mats hi haurà la presència d'un jugador del CB Artés, Hasain Bunnell. En la categoria femenina hi haurà dues jugadores del CB Igualada, Núria Soler i Carlota Carner, així com la pivot nord-americana de l'Asfe de Sant Fruitós, Mercedes Rogers. Les tres formaran part de l'equip de la Conferència Nord que jugarà contra les jugadores de la Sud. En el concurs de triples vuit participants lluitaran per un trofeu que el 2018 va guanyar Anna Jódar (GEiEG Uni Girona), la qual també hi competirà.