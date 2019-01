L'olianenc Isidre Esteve ja divisa el Top 20

ARXIU PARTICULAR

Isisdre Esteve és a prop d´entrar entre els 20 primers ARXIU PARTICULAR

Isidre Esteve ha superat la primera part de l'etapa marató del Dakar 2019 de forma brillant. Tot i l'exigent orografia de la jornada, el pilot del Repsol Ral·li Team ha complert amb la seva missió d'arribar fins al campament amb la mecànica del seu prototip BV6 intacta. A més, el d'Oliana ha remuntat cinc posicions i ja figura 21è a la general.

Des que es va anunciar el recorregut del Dakar 100% peruà, Isidre Esteve i el seu copilot Txema Villalobos tenien marcada en vermell l'etapa d'aquest dijous, amb sortida a Arequipa i arribada a Tacna. Tots dos eren conscients de les dificultats que comportaven els 405 quilòmetres cronometrats, sobre un terreny molt variat, amb el fesh-fesh com a principal perill i sense la possibilitat de rebre assistència mecànica al final.

"Ha estat una jornada complicada i molt dura per a la mecànica, amb fesh-fesh que ens tapava el parabrisa i rius secs amb moltes pedres en què era molt fàcil punxar. Estem contents d'haver-la passat sense problemes, excepte una enganxada en una zona de poca visibilitat que amb prou feines ens ha endarrerit 10 minuts ", resumia amb satisfacció el lleidatà.

Al final de l'especial, amb dos sectors cronometrats de 205 i 146 quilòmetres i un enllaç intermedi de 54, al Repsol Ral·li Team ha marcat un temps de 4 hores, 56 minuts i 35 segons, que li han atorgat la 24a posició de la jornada i iguala el seu millor resultat parcial de la present edició. Això sí, en la provisional, Isidre Esteve ha remuntat cinc llocs i ja és 21è, precisament el mateix lloc que va ocupar al terme Dakar 2018.

"Estem molt satisfets perquè a poc a poc anem trobant el nostre ritme, que és bastant més alt al de l'any passat. Txema Villalobos està fent un gran Dakar i està resolent amb èxit totes les situacions compromeses de navegació. Cada dia topem amb moltes trampes en el camí perquè el llibre de ruta no és prou exacte i això ens obliga a baixar la velocitat on no cal ", valorava.

Gràcies a la seva perícia al volant i a la fiabilitat del seu prototip BV6, Isidre Esteve està a punt de culminar una gran primera setmana dakariana: "De moment, ens trobem a prop d'aconseguir el primer objectiu que ens havíem marcat abans de començar: arribar a la jornada de descans sense perdre molt de temps en la general ".

Per aconseguir-ho, al Repsol Rally Team haurà de finalitzar la marató avui divendres sense contratemps. Els participants en cotxe hauran de recórrer 714 quilòmetres (517 cronometrats i 197 d'enllaç). "Aquesta edició està resultant tan dura com imaginàvem i segur que tornarà a ser molt complicada", presagia Isidre Esteve.