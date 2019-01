El Madrid es desfà amb comoditat de l'Olympiacos

El Reial Madrid va superar amb autoritat un duel d'alçada davant l'Olympiacos (94-78), en el qual es va mostrar seriós del principi al final per tallar la ratxa de tres der-rotes seguides davant els grecs i situar-se amb un balanç de 15 victòries i tres derrotes a la classificació de l'Eurolliga, que el permeten afermar-se en la segona posició i apropar-se a l'objectiu de ser als play-off pel títol.

A més, els jugadors dirigits per Pablo Laso van obrir forat per ser un dels quatre equips amb el factor pista a favor, ja que treuen quatre triomfs de marge al cinquè, precisament un Olympiacos que, liderat per Spanoulis, va aguantar el ritme només en dos quarts. Els madridistes van colpejar abans del descans liderats per Campazzo i Ayón, i en la segona meitat van rubricar el seu cop sobre la taula gràcies a un Randolph que es va multiplicar sobre el parquet del WiZink Center.

Els altres dos partits jugats ahir van acabar amb victòria dels equipas locals: l'Efes es va imposar per 81-72 al Khimki i el Fenerbahçe va tombar el Zalgiris per 78-61. Avui, a partir de les 20.30 hores, el Kirolbet Baskonia rebrà l'Herbalife Gran Canària, i mitja hora més tard el Barça Lassa jugarà a casa davant el Panathinaikos.