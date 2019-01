Mor l'exesquiador urgellenc Josep Giró, olímpic a Lake Placid, Sarajevo i Calgary

L'esquiador de fons Josep Giró, un dels pioners de la modalitat a les competicions internacionals a Catalunya, va morir ahir a Sant Julià de Lòria (Andorra), on vivia. Tenia 63 anys i havia nascut el dia 12 de novembre del 1955 a la Seu d'Urgell. En un comunicat emès per la Mancomunitat d'Estacions d'Esquí Nòrdic es destaca el gran paper de Giró durant tota la seva trajectòria esportiva com a gran difusor de l'esquí de fons. Va ser un dels esquiadors catalans més lloats pels seus resultats.



Mundials i Jocs Olímpics

La dècada dels 80 del segle passat va ser l'etapa més destacada per a Giró i on la seva presència en les competicions internacionals de primer nivell va ser una constant. Va participar en tres campionats del món, els celebrats els anys 1982, 1985 i 1987. Va encadenar, igualment, tres participacions en els Jocs Olímpics d'Hivern, els que es van celebrar a Lake Placid, als Estats Units el 1980, a Sarajevo el 1984 (ciutat bosniana que era en aquell moment a Iugoslàvia) i el 1988 a Calgary, al Canadà.

A més a més, Giró va ser fins a quinze vegades campió estatal en les categories d'esquí de fons i va sumar també títols catalans. De fet, la seva influència en el món de l'esquí a Catalunya va ser tan gran que a l'estació de Sant Joan de l'Erm, a la seva comarca de l'Alt Urgell, hi ha ubicat un circuit de 4,8 quilòmetres que es va batejar amb el seu nom. Segons el mateix Giró havia comentat, hi ha unes condicions al circuit (pel que fa a desnivell, longitud i amplada) que són perfectes per a un entrenament òptim en l'esquí nòrdic.

En l'àmbit laboral, Josep Giró va tenir el càrrec de cap de pistes i va ser monitor d'esquí i d'activitats de lleure a l'estació andorrana de la Rabassa. Era també membre del CEC, el Centre Excursionista de Catalunya. L'alcalde de la Seu,

Albert Batalla, lamenta la pèrdua de qui va ser «un dels pioners del nòrdic a casa nostra». Des de Tot Nòrdic han afirmat que «avui és un dia trist, ens deixa un gran esquiador, company i amic». La Federació Catalana d'Esports d'Hivern ha fet arribar el seu condol.